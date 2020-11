(Québec) Québec rapporte une hausse significative des décès mardi, alors que 34 personnes de plus sont mortes de la COVID-19. On constate également une progression importante des hospitalisations.

Tommy Chouinard

La Presse

Le nombre de nouveaux cas confirmés atteint 871, ce qui est plus faible que les chiffres diffusés dans les derniers jours (entre 929 et 1064 selon le cas). Le plateau des dernières semaines semble se poursuivre et il faudra voir si une tendance à la baisse sera observée au cours des prochains jours.

Quelque 526 Québécois infectés sont hospitalisés, ce qui représente une hausse de 27 – la plus importante augmentation récemment. Parmi ces personnes, 85 se trouvent aux soins intensifs – quatre de plus.

Les tests réalisés le 1er novembre se sont élevés à 15 512.