(Montréal) Le plateau se poursuit. Le Québec rapporte lundi 1037 nouveaux cas confirmés de COVID-19 tandis que le bilan des décès s’alourdit de 11.

Pierre-André Normandin

La Presse

La pandémie a coûté la vie à 6283 Québécois depuis la mi-mars. Le bilan du jour fait état de 12 décès, mais un décès survenu plus tôt a été retranché, la cause n'étant pas la COVID. Le nombre rapporté chaque jour varie grandement en raison des délais dans la transmission des données. Depuis une semaine, la province rapporte en moyenne un peu plus de 18 décès par jour.

C’est en Montérégie où l’on déplore le bilan le plus lourd. La région a ajouté sept décès depuis 24 heures. Les régions de Chaudière-Appalaches et du Saguenay rapportent quant à elles deux décès chacune. L’Outaouais a pour sa part enregistré un décès. À noter, un décès a été retranché à Montréal.

Les 1037 rapportés ce lundi se rapprochent du seuil du millier rapporté depuis cinq semaines maintenant.

La situation continue de se détériorer dans Lanaudière, qui a ajouté 140 nouveaux cas depuis dimanche. Les autres secteurs de la région métropolitaine se trouvent sur un plateau, le nombre de cas étant relativement stable d’un jour à l’autre.

Le Saguenay, qui vient de passer en alerte rouge, continue aussi à voir le nombre de cas augmenter. La région a enregistré 105 nouveaux cas, portant son taux à près de 22 cas par 100 000 habitants.

Le nombre d’hospitalisations a légèrement augmenté, pour s’établir à 499. Du lot, 81 se trouvent aux soins intensifs.

Devant ce plateau, le premier ministre François Legault a indiqué qu’il n’était pas envisageable de lever les mesures sanitaires imposées. « Les mesures, j’aimerais bien les enlever, mais on n’a pas vu de baisse significative du nombre de cas », a-t-il dit lundi matin, lors d’un point de presse à Montréal. Celui-ci dit espérer voir une baisse dans les prochains jours ou semaines afin d’alléger les interdictions.

Plus de détails à venir.