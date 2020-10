COVID-19 : 1064 nouveaux cas et 15 décès de plus au Québec

(Montréal) La province enregistre samedi 1064 nouveaux cas de COVID-19, alors que 15 décès s’ajoutent au bilan, dont 6 survenus dans la dernière journée.

Mayssa Ferah

La Presse

On déplore 15 morts supplémentaires liées au virus à travers le Québec. De ces 15 décès, 6 sont survenus dans les 24 dernières heures, 7 sont survenus entre le 24 et le 29 octobre et 2 autres sont survenus à une date inconnue.

Au total, 6246 Québécois ont succombé à la COVID-19.

Dans la Capitale-Nationale seulement, on compte 3 nouveaux décès. Montréal, la Montérégie et Lanaudière recensent chacune 2 morts de plus que la veille. Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, en Mauricie, en Estrie, dans l’Outaouais, la Côte-Nord et à Laval, on déplore un décès de plus pour chacune des régions.

Le nombre de cas cumule désormais à 106 016, avec 1064 cas enregistrés dans les dernières 24 heures.

Les prélèvements réalisés le 29 octobre s’élèvent à 28 222, pour un total de 3 108 606.

On ajoute que 53 patients sont entrés à l’hôpital et 65 en sont sortis. Au total, 503 patients sont hospitalisés, soit 12 de moins que la veille. Quelque 82 patients se trouvent aux soins intensifs, un de plus que vendredi.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 234 077 cas de la COVID-19 ont été rapportés depuis le début de la pandémie, dont 10 134 décès.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux :

– 106 016 cas au Québec, dont 6246 décès;

– 75 730 cas en Ontario, dont 3136 décès;

– 27 664 cas en Alberta, dont 323 décès;

– 14 381 cas en Colombie-Britannique, dont 263 décès;

– 5374 cas au Manitoba, dont 65 décès;

– 3066 cas en Saskatchewan, dont 25 décès;

– 1104 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès;

– 342 cas au Nouveau-Brunswick, dont six décès;

– 291 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont quatre décès;

– 64 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

– 23 cas au Yukon, dont un décès;

– Neuf cas dans les Territoires du Nord-Ouest;

– Aucun cas confirmé au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.

– Avec La Presse Canadienne