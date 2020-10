COVID-19 : 17 décès, 929 nouveaux cas et une région de plus en rouge

Le bilan de la COVID-19 continue à s’alourdir alors que le Québec rapporte mercredi 17 nouveaux décès. Pour une quatrième journée de suite, le bilan des nouveaux cas reste sous la barre du millier tandis que les hospitalisations demeurent stables. Mais devant une hausse des cas dans Lanaudière, toute la région passera samedi en alerte maximale.

Pierre-André Normandin

La Presse

Le Québec rapporte en effet 929 nouveaux cas confirmés. Depuis quatre jours, le bilan est ainsi en légère baisse par rapport au plateau de 1000 observé pendant près d’un mois.

Le nombre de décès demeure par contre élevé, 17 s’ajoutant au bilan, pour un total de 6189 depuis le début de la pandémie. Du nombre, 427 ont été enregistrés depuis le 1er septembre, qui a marqué le début de la vague automnale de la COVID-19.

C’est en Montérégie où l’on déplore le plus de nouveaux décès. Le bilan de la région s’est alourdi de cinq par rapport à la veille. Depuis le 1er septembre, 89 personnes ont perdu la vie en Montérégie en raison de la COVID-19.

Montréal rapporte trois décès mercredi, pour un total de 50 depuis la rentrée.

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean déplore quant à lui deux nouveaux décès, pour un total de 11 depuis deux mois. La Gaspésie déplore aussi deux décès, pour un total de 15 depuis le 1er septembre.

La Capitale-Nationale rapporte aussi un nouveau décès, portant son total à 94 depuis la rentrée. Les régions de l’Estrie, Chaudière-Appalaches, Laval, Lanaudière et les Laurentides déplorent elles aussi chacun un nouveau décès..

Le bilan des hospitalisations est stable. On compte présentement 526 personnes hospitalisées, soit une de moins que mardi. Du nombre, 89 se trouvent aux soins intensifs, soit deux de moins.

Québec rapporte également avoir effectué 20 667 prélèvements lundi.

Plus de rouge encore

En après-midi, le gouvernement a annoncé que l’ensemble de la région de Lanaudière passera en alerte rouge samedi soir. La portion sud, soit de Joliette et des MRC de l’Assomption, D’Autray et des Moulins étaient déjà en alerte maximale, se trouvant dans la région métropolitaine de Montréal. Mais s’ajouteront désormais les secteurs de Rawdon et de Saint-Michel-des-Saints.

Alors que la majorité des régions du Québec observent une amélioration de leur bilan COVID, Lanaudière connaît au contraire une hausse constante des nouveaux cas confirmés. Depuis deux semaines, elle avait d’ailleurs franchi le cap des 10 nouveaux cas par 100 000 habitants par jour. En date de mercredi, 42 cas se sont ajoutés, faisant passer sa moyenne à près de 17 cas par 100 000 habitants. Lanaudière figure ainsi parmi les régions où la pandémie est la plus active dans la province.

Les mesures associées à la zone rouge, comme la fermeture des bars et des restaurants, entreront en vigueur samedi soir, le 31. « Les sacrifices de tous, au cours des dernières semaines, ont donné des résultats et la situation s’est stabilisée un peu, mais il faut poursuivre en ce sens si on veut limiter les risques de propagation du virus. La situation demeure préoccupante, et nous voulons protéger les efforts qui ont été faits jusqu’à maintenant, notamment dans la région de Lanaudière », a indiqué par communiqué le ministre de la Santé, Christian Dubé.