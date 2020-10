COVID-19 au Québec

Les 20-29 ans sont les plus touchés, les femmes davantage infectées

(Montréal) Le groupe d’âge le plus touché par la COVID-19 est celui des 20-29 ans et comme c’était le cas au printemps, les femmes contractent davantage le virus que les hommes au Québec. Toutefois, plus d’hommes que de femmes se retrouvent hospitalisés aux soins intensifs après avoir reçu un diagnostic positif.