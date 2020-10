Le Québec rapporte samedi 1009 nouveaux cas de COVID-19 et 26 décès s’ajoutent au bilan. Les hospitalisations liées au virus sont à la hausse, alors que la fin du « défi 28 jours » approche.

Mayssa Ferah

La Presse

On déplore 26 nouveaux décès à travers la province, dont 5 survenus dans les 24 dernières heures. Un décès est survenu à une date inconnue pour un total de 6 décès au 23 octobre. Finalement, 17 décès sont rapportés entre le 17 et le 22 octobre et 3 décès survenus avant le 17 octobre, selon les plus récentes données.

Au total, 6132 Québécois ont succombé à la COVID-19.

Les décès sont répartis dans sept régions différentes. Dans la Capitale-Nationale seulement, on rapporte 7 nouveaux décès. Dans Chaudière-Appalaches, on compte 5 morts de plus que la veille. En Montérégie, on signale 6 nouveaux décès liés au virus et 4 dans les Laurentides. On rapporte deux décès dans Lanaudière. On recense un nouveau décès en Estrie et dans la région de l’Outaouais.

Le nombre de cas de COVID-19 cumule désormais à 99 235, avec 1009 cas enregistrés dans les dernières 24 heures.

Le nombre d’hospitalisations bondit de 9. On ajoute que 63 patients sont entrés à l’hôpital pour être soignés et 54 en sont sortis.

Parmi les 549 patients hospitalisés, 93 se trouvent aux soins intensifs. C’est une baisse de 6 par rapport à vendredi.

Les prélèvements réalisés le 22 octobre s’élèvent à 26 542, pour un total de 2 940 951.

Le resserrement des restrictions en zone rouge entamé début octobre pourrait se poursuivre, a prévenu François Legault plus tôt cette semaine. Le premier ministre avait alors mentionné se donner jusqu’au début de la semaine prochaine pour avertir les restaurateurs et propriétaires des commerces concernés.

La vice-première du Québec, Geneviève Guilbault, a signalé vendredi en point de presse la nécessité de ralentir la progression de la COVID-19 dans les régions de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches.