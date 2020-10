(Ottawa) Au lendemain d’une journée où le Canada a fracassé un nouveau record de cas confirmés de la COVID-19, avec 2788 infections recensées, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que le gouvernement fédéral comptait injecter 214 millions de dollars pour le développement d’un vaccin fait au pays.

De ce montant, jusqu’à 173 millions de dollars iront à l’entreprise Medicago pour faire progresser leur candidat-vaccin et pour mettre sur pied une installation de production à Québec. Du même coup, le fédéral a conclu un accord avec l’entreprise pour obtenir jusqu’à 76 millions de doses d’un vaccin.

Une somme pouvant atteindre 18,2 millions de dollars sera versée pour le candidat-vaccin de l’entreprise Precision NanoSystems, de Vancouver, et plus de 23 millions de dollars seront investir dans d’autres candidats-vaccins partout au pays via le Programme d’aide à la recherche industrielle.

Enfin, Justin Trudeau s’est réjoui de l’arrivée au pays de centaines de milliers de tests de dépistage rapides de l’entreprise Abbott Panbio. « Nous les distribuons au pays au moment où on se parle », a-t-il dit, en exhortant à nouveau les Canadiens à respecter les règles sanitaires et à télécharger l’application Alerte COVID.

« On a réussi à aplatir la courbe ce printemps, et je sais qu’on peut le faire encore cet automne », a-t-il plaidé.