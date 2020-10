C’est au tour de l’urgence de l’Hôpital Santa Cabrini Ospedale de faire face à une éclosion de coronavirus, dans l’est de Montréal. Au moins quatre employés ont été retirés du travail après avoir reçu un diagnostic positif de la COVID-19, une première pour cet établissement depuis le début de la crise.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« Nous prenons la situation très au sérieux. Nous avons été en mesure de réagir rapidement et tous les efforts ont été mis en place afin d’enrayer cette éclosion le plus rapidement possible » a assuré le président et directeur général du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, Sylvain Lemieux, dans une déclaration.

Un dépistage massif vient d’être lancé auprès du personnel de l’unité afin d’identifier si d’autres personnes pourraient avoir été infectées. Le secteur est d’ailleurs « à éviter pour le moment », affirme l’organisation, qui assure néanmoins que tous les services seront maintenus pour le moment. En plus des employés, les patients qui se trouvaient toujours à l’hôpital au moment des faits seront eux aussi testés.

Ceux et celles qui avaient quitté les lieux dans les derniers jours, pour retourner à la maison, seront contactés par la Direction régionale de santé publique de Montréal (DRSP), qui déclenchera une enquête épidémiologique. « C’est difficile de dire quand exactement nos employés ont été touchés », indique à ce sujet le conseiller en communication CIUSSS, Christian Merciari.

« À l’hôpital, on ne refuse personne »

« Toutes les mesures sont en place » pour minimiser les risques de propagation, assure le centre intégré universitaire de santé. Au-delà du dépistage systématique, des procédures additionnelles de nettoyages et de désinfection ont été mises sur pied. Une surveillance « accrue » des symptômes des usagers sera aussi effectuée, promet-on.

Les urgences, ce sont toujours des endroits névralgiques, puisqu’on en a toujours besoin. Mais à l’hôpital, on ne refuse personne. Il peut toujours y avoir des incidents même si on fait le maximum pour prévenir les infections. Christian Merciari, conseiller au CIUSSS de l’Est de Montréal

La situation illustre selon lui toute l’importance de redoubler de prudence en matière de respect des consignes, dont le lavage des mains, le port du masque et l’application de la distanciation sociale de deux mètres. Le CIUSSS invite aussi les gens qui présenteraient des symptômes à se présenter dans une de ses cliniques de dépistage, en visitant le ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/covid-19/depistage-de-la-covid-19

Désigné comme établissement de « traumatologie secondaire », l’Hôpital Santa Cabrini Ospedale a également été désigné comme Centre de lutte contre le cancer en 2006.