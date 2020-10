Regardez les points de presse des autorités provinciales et fédérales du 23 octobre.

La Presse

Opposition officielle, Québec : le point de presse de la porte-parole de l’opposition officielle en matière d’éducation, Marwah Rizqy

Gouvernement de l'Ontario : briefing technique sur la COVID-19

À 11h

Gouvernement du Canada : le point de presse du premier ministre Justin Trudeau

Le président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos, le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Anita Anand, l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, et l’administrateur en chef adjoint de la santé publique du Canada, le Dr Howard Njoo, seront présents.

À 11h30

Gouvernement du Québec : le point de presse de la vice-première ministre du Québec et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault.

Elle sera accompagnée du maire de la Ville de Québec, M. Régis Labeaume, du maire de la Ville de Lévis, M. Gilles Lehouillier, du directeur régional de santé publique de la Capitale-Nationale, le Dr André Dontigny, et de la directrice régionale de santé publique de Chaudière-Appalaches, la Dre Liliana Romero.

À 13h

Gouvernement de l'Ontario : le point de presse du premier ministre Doug Ford

À 13h