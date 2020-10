COVID-19 au Québec

« On ne peut pas supporter 1000 cas par jour »

(Québec) Malgré l’observation d’un certain plateau au niveau de la progression de la pandémie de la COVID-19 au Québec, la situation demeure « grave » et « préoccupante », a fait valoir François Legault. « On ne peut pas supporter 1000 nouveaux cas par jour au Québec », a-t-il ajouté, soulignant le bilan quotidien de 20 décès. Il admet au passage que « les chances sont faibles » pour donner le feu vert à la réouverture des restaurants au 29 octobre.