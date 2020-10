Depuis trois semaines, le Québec continue ainsi à afficher un peu plus de 120 cas par million d’habitants, soit le plus haut taux au Canada.

Vingt nouveaux décès sont venus assombrir le bilan de la COVID-19 au Québec alors que l’on continue à observer un plateau dans le nombre de nouveaux cas. On note toutefois une baisse du nombre d’hospitalisations.

Pierre-André Normandin

La Presse

Les 20 décès rapportés jeudi sont survenus au cours de la dernière semaine. C’est en Montérégie où le bilan est le plus lourd. On y déplore 12 décès de plus que la veille. Sur la Rive-Nord, les Laurentides rapportent deux décès.

La région de Québec aussi rapporte sept décès supplémentaires et sa voisine de Chaudière-Appalaches en compte deux.

La province rapporte aussi 1033 nouveaux cas confirmés. Depuis trois semaines, le Québec continue ainsi à afficher un peu plus de 120 cas par million d’habitants, soit le plus haut taux au Canada. C’est également légèrement au-dessus du niveau d’alerte maximale rouge de 100 cas par million fixé par le gouvernement.

Décès par région rapportés le 22 octobre

•Montérégie : 12

•Capitale-Nationale : 7

•Chaudière-Appalaches : 2

•Laurentides : 2

•Montréal: -3

Plus de détails à venir.