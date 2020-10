L’Hôtel-Dieu ouvre à nouveau

L’ancien hôpital de l’Hôtel-Dieu de Montréal est à nouveau ouvert et transformé en « site non traditionnel » pour accueillir des patients et aider le réseau de la santé à affronter la deuxième vague de COVID-19. L’établissement avait été utilisé lors de la première vague pour soigner des patients atteints de la maladie.