CHSLD

«C’est comme un âgicide!»

Lors de la première vague de COVID-19 au printemps, 10 % des personnes habitant en CHSLD sont mortes de la maladie. Un taux nettement supérieur à ce qui a été constaté en Ontario (2,6 %) ou en Colombie-Britannique (0,6 %). Pour le Collectif Action COVID, qui regroupent plusieurs intervenants, dont le Collège des médecins, l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, des chercheurs et des groupes de défense des droits des aînés, le gouvernement doit rapidement agir pour ne plus qu’un tel drame se reproduise.