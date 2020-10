Le Québec enregistre dimanche 1094 nouveaux cas confirmés de COVID-19 et six décès supplémentaires. La hausse des hospitalisations se poursuit, avec une dizaine de patients de plus que la veille.

Mayssa Ferah

La Presse

Selon les plus récentes données, aucun décès n’est signalé pour les 24 dernières heures, mais on déplore 3 décès survenus entre le 11 et le 16 octobre et un autre survenu avant le 11 octobre. Deux décès survenus à une date inconnue s’ajoutent au bilan.

Les six décès qui s’ajoutent sont répartis dans cinq régions du Québec. On rapporte deux nouveaux décès dans la Capitale-Nationale.

Les régions de l’Outaouais, Chaudière-Appalaches, les Laurentides et la Montérégie comptent chacune un nouveau décès.

Depuis le début de cette pandémie, 6038 Québécois ont succombé à la COVID-19.

Suivant la tendance des derniers jours, le nombre de nouvelles personnes contaminées demeure autour de 1000. On recense 1094 cas enregistrés dans les dernières 24 heures, portant le total des cas à 93 391.

Le nombre d’hospitalisations est toujours en hausse, avec 10 patients de plus que la veille. En tout, 527 personnes atteintes de la COVID-19 sont hospitalisées. Dimanche, on rapporte que 60 personnes contaminées ont été admises en centre hospitalier et 50 sont sorties de l’hôpital.

Parmi les patients hospitalisés, 88 se trouvent aux soins intensifs, soit trois de plus que samedi.

Les prélèvements réalisés le 16 octobre s’élèvent à 22 650.

« Malgré la stabilisation des cas dans les deux dernières semaines, les hospitalisations continuent de grimper. On doit casser la vague pour freiner cette hausse et ainsi protéger les personnes plus vulnérables et notre réseau de la santé », a soutenu le ministre de la Santé Christian Dubé peu après la diffusion du bilan.