Trudeau persiste et signe

(Ottawa) Les frontières des champs de compétence n’existent pas lorsqu’il est question de vie ou de mort et de dignité humaine, a plaidé Justin Trudeau pour vendre son idée d’établir des normes nationales pour les centres de soins pour aînés.

Mélanie Marquis

La Presse

Le premier ministre a fait valoir cet argument vendredi, au lendemain de sa 20e conférence téléphonique avec ses homologues provinciaux et territoriaux. Lors de cette discussion, il a notamment discuté de cette idée qui déplaît fortement à certains, dont François Legault, jaloux de son champ de compétence en santé.

Mais aux yeux de Justin Trudeau, les questions de juridiction deviennent accessoires quand on parle des soins pour aînés. «Je respecte tout à fait les champs de compétence des provinces, mais quand on parle de dignité, de santé, et surtout de la vie des gens, il n'y a pas de champ de compétence», a-t-il lancé.

Le fédéral n'a certes ni la juridiction ni «le bagage d'expérience», pour gérer des centres de soins de longue durée, mais il a cependant la «responsabilité» de «s'assurer que d'une province à l'autre, on est en train de protéger nos aînés», a souligné le premier ministre en conférence de presse à Ottawa.

«On a vu que les résultats sont différents à travers le pays [...] et c'est un des bienfaits du fédéralisme: on peut voir ce qui fonctionne dans d'autres régions et l'amener dans notre région, s'est-il enthousiasmé. C'est ça que le gouvernement fédéral va encourager, parce que la protection des Canadiens, c'est la job de nous tous».

Le premier ministre n'a pas spécifié si les normes souhaitées par Ottawa seraient exclusivement liées à la pandémie de COVID-19, donc ponctuelles. En revanche, il a signalé qu'il lui semblait approprié de « saisir l'occasion » pour agir, la crise ayant mis en relief les « vulnérabilités qui existaient déjà dans nos systèmes ».

L'objectif est néanmoins de «travailler immédiatement pour protéger les gens», alors que la deuxième vague est à nos portes, a insisté Justin Trudeau, brandissant les 19 milliards de dollars transférés aux provinces et aux territoires en guise de preuve de l'action fédérale.

Selon nos informations, interdire aux membres du personnel d’un établissement de soins de longue durée de travailler dans un deuxième établissement pourrait être hissé au rang de normes nationales par le gouvernement Trudeau.

Le cadre fédéral s’appuierait en grande partie sur les lignes directrices provisoires émises au mois d’avril par l’Agence de la santé publique du Canada à l’intention des provinces au moment où la pandémie de COVID-19 frappait de plein fouet les centres de soins de longue durée québécois et ontariens.

Le premier ministre a par ailleurs précisé vendredi que l’application Alerte COVID avait été téléchargée par 4,5 millions de Canadiens, et que huit provinces y avaient adhéré. Le fédéral essaie de convaincre les deux provinces récalcitrantes, l’Alberta et la Colombie-Britannique, d’y donner aussi leur feu vert, a-t-il précisé.