(Québec) Les municipalités de la vallée du Saint-Laurent entre Québec et Montréal passent dans leur ensemble en alerte rouge, ce qui inclut Trois-Rivières et les MRC de Bécancour, Nicolet-Yamaska, Drummond et Portneuf.

Hugo Pilon-Larose

La Presse

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé jeudi que les mesures sanitaires associées aux zones rouges, comme la fermeture des bars et des salles à manger des restaurants, entre autres, entreront en vigueur dès samedi soir. Les mesures qui touchent le milieu scolaire entreront en vigueur mercredi prochain.

À la veille du long week-end de l’Action de grâce, M. Dubé a affirmé que des barrages policiers seraient mis en place pour sensibiliser les citoyens qui se déplacent des zones rouges à des régions moins touchées par la pandémie et leur rappeler que les restrictions qu’ils vivent dans leur municipalité les suivent dans la région où ils se déplacent.

Le Québec a enregistré jeudi 1078 nouveaux cas déclarés de la COVID-19 et neuf décès supplémentaires. On dénombre 16 hospitalisations de plus.

Le directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda, a affirmé que « si on ne veut pas passer au rouge partout, si on veut revenir à des [alertes] jaunes et oranges, ce que tout le monde peut faire, c’est de diminuer sa quantité de contacts [sociaux] non essentiels ».

« Si tous les Québécois appliquent ça à différents niveaux, même à 25, 30 ou 40 %, l’impact va être majeur sur la transmission communautaire », a-t-il dit.

- Avec Fanny Lévesque