Importante éclosion dans une résidence privée pour aînés de Montréal

Hausse inquiétante des cas chez les 65 ans et plus

De plus en plus de personnes âgées de 65 ans et plus contractent la COVID-19 à Montréal. Une situation qui inquiète grandement les autorités de santé publique au moment même où une résidence privée pour aînés de la métropole est aux prises avec une importante éclosion.