Une nouvelle succursale du supermarché Costco fait face à une éclosion de la COVID-19 au sein ses employés, dans la région de Québec. Un total de 13 travailleurs y ont récemment été déclarés positifs, forçant l'établissement à s'adapter.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Tout le personnel du magasin sera dépisté à compter de vendredi pour avoir l’heure juste, a annoncé jeudi la Direction de santé publique du CISSS de Chaudière-Appalaches. L’établissement en question, un entrepôt Costco, est situé dans le quartier Saint-Romuald, à Lévis, sur la Rive-Sud de Québec.

Les employés ayant reçu un diagnostic positif, ainsi que leurs contacts, ont été placés en isolement, tout comme les salariés qui sont toujours en attente du résultat de leur test.

Dans une déclaration, le CISSS affirme toutefois que « le risque pour les clients ayant fréquenté l’entreprise est jugé très faible » pour le moment. « Les mesures de prévention et de contrôle mises en place par l’entreprise sont rassurantes afin de limiter la propagation du virus », indique l’organisation. En plus de l'installation de Plexiglas, le port du masque est imposé et les contacts entre le personnel et les employés ont été réduits au maximum. Des produits désinfectants pour les mains sont aussi disponibles à l'entrée.

Néanmoins, les autorités de santé publique invitent les clients qui ont fréquenté le magasin entre le 25 septembre et le 8 octobre et qui ressentent des symptômes liés à la COVID-19 à se faire dépister le plus rapidement possible.

Des précédents

La Santé publique promet de travailler « en étroite collaboration » avec l’administration du Costco au cours des prochains jours pour circonscrire la transmission. L’entreprise aurait notamment déjà désinfecté l’ensemble de ses espaces « et continue de le faire en proactivité en plus de faire appliquer, de façon tout à fait adéquate, les mesures de protection à ses travailleurs », indique le CISSS.

Rappelons que ce n'est pas la première fois que la multinationale américaine fait face à une éclosion au sein de son personnel dans la région de Québec.

Au début août, au moins huit cas de COVID-19 avaient été recensés chez des employés du Costco Lebourgneuf. Un dépistage massif avait alors été effectué sur près de 450 travailleurs. « Il y a une éclosion et on est en train de prendre toutes les mesures. On va développer une cellule pour qu'on soit capable de circonscrire le problème », avait alors assuré le premier ministre du Québec, François Legault.