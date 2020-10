COVID-19 à Montréal

Hausse inquiétante des cas chez les 65 ans et plus

Même si le nombre de cas confirmés de COVID-19 a connu une baisse mercredi à Montréal, la directrice de la santé publique de la métropole estime que cette diminution n’est que ponctuelle. « Tous nos indicateurs sont à la hausse », a déclaré la Dre Mylène Drouin mercredi après-midi. Celle-ci dit s’inquiéter notamment de voir que les personnes de 65 ans et plus sont de plus en plus touchées.