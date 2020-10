Hausse inquiétante des cas chez les 65 ans et plus

Même si le nombre de cas confirmés de COVID-19 a connu une baisse mercredi à Montréal, la directrice de la santé publique de la métropole estime que cette diminution n’est que ponctuelle. « Tous nos indicateurs sont à la hausse », a déclaré la Dre Mylène Drouin mercredi après-midi. Celle-ci dit s’inquiéter notamment de voir que les personnes de 65 ans et plus sont de plus en plus touchées.

Ariane Lacoursière

La Presse

Si Montréal rapportait 442 cas de COVID-19 mardi, ce nombre est de 269 mercredi, le plus petit chiffre depuis une semaine. Mais cette donnée s’explique simplement par un ralentissement du dépistage vécu le week-end dernier, selon la Dre Drouin. Celle-ci affirme au contraire que sur le terrain, la situation continue d’être inquiétante. « Le taux de positivité reste élevé et augmente », souligne-t-elle.

Signe que la situation est loin d’être sous contrôle à Montréal, une résidence privée pour aînés, la résidence Soleil Manoir Plaza, vit actuellement une importante éclosion alors que plus de 28 personnes ont été déclarées positives à la maladie. Six résidents ont été hospitalisés et un décès a été constaté. Quatre employés sont également infectés. Curieusement, cette information n'apparait pas sur la liste que le ministère de la Santé et des services sociaux (MSSS) publie chaque jour sur les éclosions dans les milieux de vie pour aînés. La Dre Drouin estime que cette situation est possiblement due à un délai dans l'intégration des données. « Nous transmettons nos données sur les éclosions à chaque jour (...) Ce n'est pas un enjeu de transparence », assure-t-elle.

Tendance inquiétante dans les résidences privées pour aînés

La santé publique de Montréal s’inquiète particulièrement du fait que de plus en plus de personnes âgées contractent la maladie. « Depuis deux semaines, la proportion de cas chez les 65 ans et plus augmente », note la Dre Drouin. Il y a deux semaines, 6 % des cas de COVID-19 touchaient les personnes de 65 ans et plus. Aujourd’hui, cette proportion atteint 15 %.

Les CHSLD semblent plutôt épargnés par les éclosions jusqu’à maintenant. « Mais on voit clairement que ce sont les aînés à domicile et en RPA (résidences privées pour aînés) qui sont les plus touchés », affirme la Dre Drouin. Plus de la moitié des aînés qui contractent la maladie sont contaminés par des membres de leur famille et des proches. « Il faut rehausser notre vigilance et protéger la population aînée », dit la Dre Drouin.

Hôpitaux épargnés

Il y a actuellement 125 personnes hospitalisées à Montréal en lien avec la COVID-19, dont 25 aux soins intensifs. En tout, 1000 lits d’hospitalisation sont disponibles et 150 aux sons intensifs. « Nous sommes loin d’avoir atteint notre pleine capacité », note la présidente du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Sonia Bélanger. Mais le nombre de personnes hospitalisées a tout de même doublé depuis la semaine dernière. Si la région de Montréal se situe en zone rouge, les hôpitaux de la métropole sont plutôt dans un palier « jaune ou orange », selon Mme Bélanger. Aucun délestage d’activité n’a lieu présentement. « Mais il faut rester prudents », dit-elle.

La Dre Drouin affirme que la COVID-19 restera présente pour les mois, voire l’année à venir, et qu’il est important de continuer de respecter les mesures de santé publique comme respecter le deux mètres de distanciation, se laver les mains et porter le masque.