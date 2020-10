(Ottawa) Le gouvernement fédéral s’est bien préparé pour la seconde vague, selon Justin Trudeau, et c’est maintenant aux Canadiens « de faire leur part ».

Lina Dib

La Presse Canadienne

« Pour préparer cette deuxième vague éventuelle, on a travaillé très fort avec les provinces au printemps pour augmenter l’équipement de protection individuelle », a fait remarquer M. Trudeau lors d’une conférence de presse, lundi après-midi.

Citant « plus de deux milliards » d’articles d’équipement de protection achetés, en plus de ceux qui sont dorénavant produits au Canada, il a argué que cette « préoccupation qu’on avait dans la première vague, […] on [l’] a moins dans la deuxième vague ».

« On travaille très fort ensemble [avec les provinces] pour minimiser l’impact de cette deuxième vague et maintenant que nous sommes en train de faire tout ça, c’est aussi aux Canadiens à travers le pays de faire leur part, de porter le masque, de garder leurs distances, […] de ne pas se rassembler pour l’Action de grâce avec familles et amis », a-t-il plaidé, une fois de plus.

Il a également cité l’application pour téléphone mobile comme outil efficace pour ralentir les infections du coronavirus.

Il s’est d’ailleurs réjoui de voir François Legault s’apprêter à annoncer que les Québécois auront accès à cette application qui envoie un avertissement lorsqu’on a été en contact avec une personne qui a la COVID-19.

L’Ontario a été la première province à rendre cet outil disponible, suivi par six autres provinces.

Le Québec avait, jusque-là, préféré s’abstenir, s’inquiétant des possibles atteintes à la vie privée des utilisateurs.

Depuis des semaines, M. Trudeau utilise chacune de ses sorties publiques pour encourager les citoyens à télécharger Alerte COVID. Il s’attendait à ce que le premier ministre Legault annonce l’adhésion du Québec avant la fin de la journée.