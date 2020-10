Réunification familiale

Le gouvernement Trudeau annonce de nouvelles mesures

(Ottawa) Le gouvernement Trudeau a entendu les appels à la compassion des Canadiens séparés de leurs proches depuis des mois et qui ne peuvent venir au pays à cause de la pandémie. Il entend donc permettre l’entrée de certains membres de la famille élargie de citoyens canadiens et de résidents permanents à compter du 8 octobre.