Les résidants de Maria, Carleton-sur-Mer (photo) et Nouvelle ne seront plus autorisés à se rassembler dans des domiciles privés et des endroits publics, les activités de groupe seront interdites, les salles à manger, bars, salles de réception, cinémas, salles de spectacle et autres doivent suspendre leurs opérations.

Trois municipalités de la Gaspésie passeront au palier d’alerte maximale, à 23 h 59, lundi soir. Il s’agit de Maria, Carleton-sur-Mer et Nouvelle. La décision est justifiée par « une augmentation inquiétante des cas » dans ce secteur de la région.

Audrey Ruel-Manseau

La Presse

Seules ces trois municipalités de la MRC d’Avignon sont concernées par ce changement à la zone rouge. Les mesures seront effectives à compter de 23 h 59, lundi, et resteront en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

« Au cours des derniers jours, on note une augmentation inquiétante des cas confirmés dans certains secteurs de la Gaspésie. Voilà pourquoi nous faisons passer les municipalités de Maria, Carleton-sur-Mer et Nouvelle au palier rouge. Il faut absolument ralentir la transmission. Je réitère que chaque personne doit faire des efforts pour limiter ses contacts. C’est essentiel pour casser cette deuxième vague », a affirmé Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux, dans un communiqué transmis dimanche.

> Voir les mesures en zone rouge

Ces trois municipalités de la Baie-des-Chaleurs dénombraient, vendredi, 122 des 154 cas actifs de COVID-19 en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, soit un taux équivalent à1500 cas par 100 000 habitants. En guise de comparaison, le taux d’infection à Ahuntsic–Montréal-Nord — le plus élevé de la métropole — s’élève à 168 cas actifs par 100 000 habitants.

Dans la Baie-des-Chaleurs, le virus circule autant dans la communauté que dans les milieux de vie. Des éclosions ont notamment eu lieu dans un bingo et un café, auprès d’une clientèle de plus de 70 ans. Une résidence pour personnes âgées et un CHSLD ont aussi été touchés.

À compter lundi soir, les résidants de Maria, Carleton-sur-Mer et Nouvelle ne seront plus autorisés à se rassembler dans des domiciles privés et des endroits publics, les activités de groupe seront interdites, les salles à manger, bars, salles de réception, cinémas, salles de spectacle et autres doivent suspendre leurs opérations. Par ailleurs, le gouvernement demande d’éviter les déplacements non essentiels vers une région jaune, verte ou orange et à l’extérieur du Québec.

Dimanche, le nombre de nouvelles personnes infectées à la COVID-19 a dépassé la barre du millier au Québec pour une troisième journée d’affilée, avec 1079 nouveaux cas, selon les données dévoilées dimanche par le ministère de la Santé.

– Avec Gabriel Béland, La Presse