Les membres du groupe Action Coordination, qui coordonnent des manifestations dans 15 villes du Québec, ne sont pas les bienvenus à Rimouski, si l’on en croit les commentaires qui circulent sur les réseaux sociaux. Pour le député de Rimouski, Harold LeBel, cette manifestation prévue le 3 octobre à Rimouski, qui est organisée par Organisation Rassemblements Rimouski, n’est vraiment pas une bonne idée.

johanne fournier

Collaboration spéciale, Le Soleil

Selon M. LeBel, l’annonce de cet événement ne fait qu’exacerber le stress que ressent la population de Rimouski et du Bas-Saint-Laurent entourant la COVID-19. «On était en zone verte. On était bien. Au printemps et pendant l’été, ça a bien été. Là, on est tombés en zone jaune, proche de la zone orange. Les gens sont nerveux. Ils ne veulent pas revenir au confinement. Il y a une pression sur tout le monde, sur les citoyens, sur les commerçants, sur les restaurants. Tout le monde fait très attention et là, ils nous annoncent une manifestation, avec des gens qui viennent de l’extérieur, pour nous dire qu’il n’y a pas de problèmes. C’est sûr que ça rajoute à la tension qu’on vit déjà et aux inquiétudes qu’on a. Ce n’est pas une bonne idée!» S’il croit que les organisateurs de la manifestation n’ont pas l’intention de provoquer, le politicien croit que leur seule présence à Rimouski aura un effet provocateur.

Lisez la suite sur le site du Soleil.