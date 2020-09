Le Service correctionnel du Canada (SCC) resserre la vis dans ses établissements et centres correctionnels communautaires au Québec à cause de la deuxième vague de COVID-19.

La Presse Canadienne

L’agence a annoncé samedi soir qu’elle suspendait « les visites à toutes ses unités opérationnelles situées dans la province, ainsi que les permissions de sortir et les placements à l’extérieur des établissements ».

Elle dit avoir pris ses mesures à la suite de vastes consultations auprès des responsables de la santé publique et sera réévaluée chaque semaine.

Le SCC indique que ces mesures ne touchent pas les établissements situés dans les autres provinces du pays. « Il s’agit d’une situation en évolution, et nous continuons de collaborer avec les autorités de santé publique à surveiller la situation et à prendre des mesures supplémentaires, au besoin ».

Selon le SCC, les détenus pourront continuer de participer sur place aux programmes et activités qui favorisent leur réhabilitation. Les services de santé continueront d’être offerts et les permissions de sortir pour des raisons médicales et humanitaires se poursuivront, au besoin. Ils seront encouragés à demeurer en contact avec leurs familles et leurs proches par téléphone ou par vidéoconférence.

L’agence a adopté ces mesures même si elle n’avait recensé aucun cas de COVID-19 par ses 10 établissements et six centres communautaires situés sur le territoire québécois.

« Nous sommes conscients que ces mesures peuvent être difficiles pour les délinquants et leurs familles. Dans le cadre de toutes nos opérations, nous devons d’abord et avant tout assurer la santé et la sécurité de tous, tout en travaillant à offrir aux délinquants le soutien dont ils ont besoin », a déclaré la commissaire du SCC, Anne Kelly.