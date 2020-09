Grandeur et misère du tourisme québécois

Les entreprises touristiques situées en région, en particulier dans les domaines du plein air et de l’agrotourisme, sont celles qui ont le mieux réussi à tirer leur épingle du jeu au cours de l’été, confirme une enquête commandée par le ministère du Tourisme à la Chaire de Tourisme Transat. À Montréal, par contre, on a trouvé l’été difficile et dans certains secteurs, dont l’hôtellerie et la restauration, certains craignent de ne pas survivre à l’hiver.