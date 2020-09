Le bilan s’alourdit samedi avec 698 cas de COVID-19 et 7 décès liés au virus nouvellement enregistrés au Québec. La tendance à la hausse touche aussi les hospitalisations et le nombre de patients aux soins intensifs.

Mayssa Ferah

La Presse

Les 7 décès ne sont pas survenus dans les 24 dernières heures, mais entre le 19 et le 24 septembre.

Le nombre total de personnes infectées monte à 71 005 et le bilan des morts s’élève désormais à 5821 personnes au Québec.

On remarque l’augmentation du nombre d’hospitalisations, qui est passé de 199 à 217, un bond de 18 patients en une journée seulement. Parmi ces patients, 45 sont aux soins intensifs, soit 12 de plus que la veille. Il s’agit d’une forte hausse du nombre de patients aux soins intensifs par rapport aux derniers jours, où on signalait des augmentations quotidiennes de 1 ou 2 patients

On rapporte 33 148 prélèvements réalisés le 24 septembre. On ne dépasse donc pas la cible des 35 000 tests quotidiens que Québec s’est imposée.

Les cas de COVID-19 continuent d’être répartis un peu partout au Québec. À Montréal, on compte 272 nouveaux cas alors qu’à Québec, on parle de 106 cas supplémentaires.

Parmi les autres régions touchées, la Montérégie, où 99 cas se sont ajoutés au bilan. À Laval, on dénombre 50 nouveaux cas et 45 dans Chaudière-Appalaches.

28 jours pour freiner le virus

Le gouvernement demande aux Québécois de limiter au maximum leurs contacts avec autrui pour une période de 28 jours. Les réunions familiales ou soupers entre amis dans des résidences privées sont à éviter pour les prochaines semaines.

Le ministre de la Santé Christian Dubé a lancé vendredi cet appel à freiner la transmission communautaire, alors que tout le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) ainsi que la MRC de la Rivière-du-Nord, dans la région des Laurentides, passaient au palier d’alerte orange.

« C’est un autre effort important qu’on demande pour les 28 prochains jours, j’en suis bien conscient, mais ce n’est pas permanent. C’est un sacrifice temporaire pour casser la deuxième vague. La situation est préoccupante et j’invite à nouveau les Québécoises et les Québécois à appliquer les mesures avec rigueur et à se montrer vigilants au cours des prochaines semaines », a déclaré le ministre vendredi.