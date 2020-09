« Il y aura de plus en plus de cas dans les écoles », prévient Arruda

Les cas de COVID-19 dans les écoles proviennent de la communauté, réitère le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda. À mesure que les cas augmentent dans la communauté, les cas dans les écoles augmenteront, prévient-il.

Marie-Eve Morasse

La Presse

Selon le bilan gouvernemental mis à jour vendredi, il y a actuellement 489 écoles touchées par la COVID-19 et 722 élèves et membres du personnel infectés. Les élèves de 427 classes doivent faire l’école de la maison en raison de cas déclarés dans leur groupe.

De manière générale, quand un cas est déclaré dans une classe, les élèves de celle-ci doivent être mis en isolement à la maison pendant deux semaines.

« Il y a de plus en plus d’écoles [avec des cas de COVID-19 déclarés] et il y en aura de plus en plus selon la circulation dans la communauté. Il faut comprendre : est-ce que l’environnement scolaire créée des éclosions ? », a demandé Horacio Arruda, qui assure que ce n’est pas le cas pour l’instant. Les cas dans les écoles, a-t-il dit en point de presse vendredi, ne sont que le reflet de ce qui se passe dans la communauté.