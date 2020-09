On s’attend toujours à ce que Doug Ford participe à une annonce, jeudi, sur une nouvelle partie de son plan de lutte à la pandémie pour l’automne.

(Toronto) Le bureau de Doug Ford a indiqué qu’un membre du personnel du premier ministre a obtenu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19.

La Presse Canadienne

Il ajoute que le membre du personnel fait partie de l’équipe de tournée de M. Ford, qui organise ses apparitions en déplacement.

Le bureau du premier ministre a déclaré que M. Ford n’avait pas eu de contact étroit ou d’exposition prolongée avec l’employé et qu’il surveillera l’apparition de symptômes.

On s’attend toujours à ce que M. Ford participe à une annonce, jeudi, sur une nouvelle partie de son plan de lutte à la pandémie pour l’automne.

Le bureau de la ministre de la Santé, Christine Elliott, a confirmé que l’annonce fournira des détails sur les dépenses liées aux tests de dépistage et à la gestion des cas et des contacts.

Le premier ministre a déjà annoncé que la province lancerait une campagne renforcée de vaccination contre la grippe dans les semaines à venir afin de préserver la capacité des hôpitaux.

Mercredi, le gouvernement a annoncé que jusqu’à 60 pharmacies commenceraient à proposer des tests de dépistage de la COVID-19 aux personnes asymptomatiques à partir de vendredi.

D’autres éléments du plan de la province qui n’ont pas encore été annoncés se concentreront sur l’identification rapide, la gestion et la prévention des éclosions de COVID-19.

La stratégie abordera également les moyens de réduire l’arriéré des services de santé, de se préparer à une hausse des cas et de recruter et former des travailleurs de la santé.