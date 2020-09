Dans une déclaration publiée mercredi après-midi, le PDG du Centre intégré universitaire du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, le Dr Lawrence Rosenberg, revient sur les propos qu’il a tenus dans une entrevue réalisée le 14 septembre et dans laquelle il établissait certaines comparaisons entre la COVID-19 et la grippe saisonnière.

Ariane Lacoursière

La Presse

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a qualifié mardi les propos du Dr Rosenberg de « complètement inappropriés ».

Dans sa déclaration publiée mercredi, le Dr Rosenberg mentionne que les brefs commentaires qu’il a formulés après la diffusion du reportage ont été « mal interprétés et repris par certaines personnes qui pensent à tort que la COVID-19 ne mérite pas d’être prévenue ou endiguée par tous les moyens dont nous disposons. »

Le Dr Rosenberg affirme que bien avant que la pandémie frappe Montréal, « notre CIUSSS considérait que la COVID-19 constituait une menace grave et mortelle ». Il rappelle que son établissement de santé, qui regroupe notamment l’hôpital général Juif, a été « le premier réseau de soins de santé à insister d’implanter au sein de nos installations des précautions universelles, incluant le port du masque ».

Le Dr Rosenberg mentionne qu’il est « certainement vrai qu’il existe des différences » entre la grippe et la COVID-19. « Le malentendu actuel provient toutefois de ma comparaison de la COVID-19 à la grippe. Comme la grippe et ses conséquences désastreuses sont présentes parmi nous depuis très longtemps et qu’elles peuvent généralement être évitées grâce à un vaccin, plusieurs d’entre nous en sont venus à croire, à tort, qu’il ne s’agissait pas d’une maladie grave », note le Dr Rosenberg.

Selon lui, certaines personnes ont interprété qu’il comparait « le niveau de menace de la COVID-19 à celui, jugé incorrectement négligeable, de la grippe saisonnière ». « Or, rien n’est plus loin de la vérité. Malgré toute impression erronée qui pourrait exister au sein de certains secteurs de la société, il n’en reste pas moins que la grippe est un adversaire extrêmement redoutable. Et la COVID-19 et la grippe, je ne parle pas du rhume banal, peuvent être des ennemis mortels », écrit le Dr Rosenger dans sa déclaration.

Pour le Dr Rosenberg, la question qui se pose est « pourquoi la grippe saisonnière ne suscite pas le même sentiment d’urgence engendré par la COVID-19 ». « La réponse est probablement que nous disposons d’un vaccin contre la grippe, tandis que rien de semblable n’a encore été développé pour lutter contre la COVID-19 », dit-il.

Le Dr Rosenberg invite la population à consulter le site de la santé publique du Canada pour constater le « bilan meurtrier de la grippe ».

« Bien que le taux fluctue d’année en année, les chiffres restent néanmoins très impressionnants ; c’est la société qui choisit, pour quelque raison que ce soit, de ne pas y prêter attention », souligne le Dr Rosenberg.

Le Dr Rosenberg estime que le malentendu sur ses propos lui a « donné l’occasion de rappeler aux membres du public combien il est important pour chaque personne, et plus particulièrement pour les personnes présentant un risque élevé, d’être vaccinée contre la grippe saisonnière ».

« Je vous incite fortement à continuer à prendre les précautions habituelles contre la COVID-19 et à faire tout votre possible pour vous faire vacciner contre la grippe. Il s’agit de deux maladies très graves qui exigent une vigilance constante », conclut le Dr Rosenberg.