Proches de personnes en fin de vie

Québec assouplira les règles pour la deuxième vague

(Québec) Québec assouplira ses règles pour permettre un accès plus facile aux « proches significatifs » d’une personne en fin de vie. Le but avoué est d’éviter que des patients ne meurent seuls, comme c’est arrivé au plus fort de la crise au printemps dernier.