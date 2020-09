83 % des répondants ont déclaré que les gouvernements devraient obliger les citoyens à porter un couvre-visage dans tous les lieux publics intérieurs, y compris les restaurants et les épiceries, tandis que 13 % des répondants ne vont pas jusque là.

(Ottawa) Un nouveau sondage suggère qu’une très forte majorité de Canadiens considèrent le port du masque comme un devoir civique pour lutter contre la propagation de la COVID-19 et qu’ils voient d’un mauvais œil les manifestations des « antimasques ».

La Presse Canadienne

Le sondage, mené en ligne par Léger pour l’Association d’études canadiennes, fait suite à plusieurs manifestations contre le port du masque dans des lieux publics, alors que le nombre de nouveaux cas de COVID-19 est en augmentation au pays.

Or, 83 % des répondants ont déclaré que les gouvernements devraient obliger les citoyens à porter un couvre-visage dans tous les lieux publics intérieurs, y compris les restaurants et les épiceries, tandis que 13 % des répondants ne vont pas jusque là.

Plus nombreux encore, 87 % des répondants ont convenu que le port du masque constitue un devoir civique, car il protège les autres du coronavirus — même si 21 % estiment qu’il s’agit d’une violation des libertés individuelles.

En ce qui concerne les manifestations des antimasques, qui ont eu lieu dans diverses régions du pays ces dernières semaines, 88 % des personnes interrogées s’y opposent, tandis que 12 % les soutiennent.

L’Ontario est la province où ces protestataires attirent le moins de sympathie, avec 90 % des personnes sondées qui s’y opposent. Ce taux s’élève plutôt à 88 % dans les provinces de l’Atlantique et à 85 % au Québec.

Par ailleurs, la crainte de contracter le nouveau coronavirus semble gagner progressivement du terrain depuis juin. Soixante et 1 % des répondants admettent désormais avoir peur d’être infectés à leur tour et venir s’ajouter aux 145 000 autres cas recensés au pays.

Cette proportion est inférieure au Québec, où seulement un répondant sur deux a dit redouter de tomber malade.

À titre comparatif, 65 % des répondants en Ontario et 55 % des répondants dans les provinces de l’Atlantique n’ont pas caché leur appréhension.

La peur semble plus répandue parmi les résidants de l’ouest du pays, plus particulièrement en Colombie-Britannique (72 %) ainsi qu’en Saskatchewan et au Manitoba (70 %).

Le sondage en ligne a été mené du 18 au 20 septembre auprès de 1538 adultes canadiens. Les experts en recherche et en méthodologie estiment qu’il est impossible d’attribuer une marge d’erreur à un sondage réalisé en ligne, puisque la méthode d’échantillonnage est non probabiliste.