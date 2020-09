Transmission du virus à la hausse

Le Canada « à la croisée des chemins »

(Ottawa) Le taux de reproduction réel (Rt) des cas de COVID-19 est à la hausse, et les autorités sanitaires canadiennes exhortent les citoyens à être « encore plus vigilants » pour éviter une résurgence de l'épidémie. Et si les Canadiens ne réduisent pas leurs contacts, le nombre d'infections automnales pourrait surpasser celui de la première vague, prévient-on.