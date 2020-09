COVID-19 au Québec

« Ce n'est pas une fatalité, c'est entre nos mains »

Le gouvernement du Québec se défend d’être en perte de contrôle, mais le directeur national de santé publique, Horacio Arruda, n’hésite pas à qualifier la situation de « très préoccupante ». Dimanche, trois régions sont passées de la zone jaune à la zone orange : Montréal, la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches sont désormais au niveau d’alerte modérée et sont soumises à des règles plus strictes. Les rassemblements intérieurs passent aussi de 250 à 50 personnes pour l’ensemble de la province, à quelques exceptions près.