La Santé publique a confirmé dimanche que trois régions passent à la zone orange : Chaudière-Appalaches, Montréal et une partie de la Capitale-Nationale, soit la ville de Québec. Les régions de Lanaudière et des Laurentides passent du vert au jaune.

Audrey Ruel-Manseau

La Presse

Mayssa Ferah

La Presse

À partir de minuit, les règles seront resserrées. Dans les zones orange, les rassemblements passent de dix à six personnes, et à un maximum de deux familles dans les résidences privées. Dans les bars et les restaurants, le maximum sera de six convives par table.

Les bars et les restaurants restent ouverts, mais ils fermeront à minuit et la vente d'alcool sera interdite après 23 h.

Pour les rassemblements dans des salles louées, les lieux de culte, les mariages, les BBQ, etc., le maximum est fixé à 50 personnes partout au Québec, et dans les zones orange, il passe à 25 personnes.

Le maximum dans les salles de théâtre et les cinémas reste à 250. Dans les résidences pour personnes âgées, le maximum de visiteurs est fixé à six personnes, incluant le résidant.

Par ailleurs, les salles d'entrainement peuvent rester ouvertes et les activités sportives demeurent permises. La Santé publique n'y observe pas assez de transmission pour justifier leur fermeture présentement.

Des cas à prioriser au dépistage

Le ministre de la Santé Christian Dubé a rappelé que le dépistage doit être réservé en priorité aux personnes qui ont été en contact avec un cas positif.

« Ce n’est pas parce que votre région a changé de couleur qu'on veut que vous alliez vous faire tester. On veut tester les bonnes personnes pour qu’on puisse s'attaquer à remonter la chaîne de transmission. On vous demande donc de collaborer si on vous appelle », a déclaré le ministre Dubé.

« Si on est obligé de passer en zone orange dans certaines régions, c’est parce qu'on n’a pas joint les gens assez rapidement. On vous demande de collaborer », a-t-il dit. « Si on peut donner un coup dans les prochaines semaine, je crois fermement qu'on peut abaisser la vague de contagion. Si on peut passer du jaune à l’orange, on peut passer du orange au jaune et même au vert. Ce n’est pas une fatalité, c’est entre nos mains. »

Bilan du jour

Cette annonce survient alors que la hausse du nombre de cas quotidiens de COVID-19 s’est poursuivie dimanche matin avec 462 nouvelles personnes atteintes du virus.

On déplore 5 nouveaux décès liés au virus, portant le total à 5802 morts depuis le début de la pandémie.

La moyenne mobile des cas du 13 au 19 septembre est de 356, une augmentation de 143 par rapport à la semaine précédente, a indiqué le ministre de la Santé, Christian Dubé. « Cette forte [hausse] dans plusieurs des régions du Québec est inquiétante. Tous les Québécois doivent faire des efforts pour freiner la propagation du virus », a-t-il écrit sur Twitter.

Un décès est survenu dans les 24 dernières heures, auxquels s’ajoutent 4 morts survenues entre le 13 et le 18 septembre.

Les hospitalisations augmentent de 7 par rapport à la veille, cumulant à 138. Parmi ces patients, 31 se trouvent aux soins intensifs, soit le même nombre que samedi.

Selon les plus récentes informations, 28 725 prélèvements ont été réalisés le 18 septembre. La cible de Québec est de 35 000 prélèvements.

À travers le Québec, 67 542 personnes ont contracté la COVID-19 depuis son apparition dans la province.

C’est toujours à Montréal qu’on retrouve le plus de cas recensés dans les dernières 24 heures, soit 160. Samedi, on parlait de 128 cas dans la métropole, une importante hausse.

Dans la région de la Capitale-Nationale, on compte 92 nouveaux cas. La veille, on en recensait une soixantaine.

On signale 19 cas supplémentaires à Chaudière-Appalaches. Il y a 31 personnes nouvellement infectées à Laval, 58 en Montérégie, 21 en Estrie et 22 dans l’Outaouais.

Actuellement, les régions du Bas-Saint-Laurent, l’Estrie, l’Outaouais, Laval et la Montérégie sont en mode préalerte, soit au palier jaune.

– Avec la collaboration de Tommy Chouinard, La Presse