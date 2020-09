(Ottawa) Le chef conservateur du Canada Erin O’Toole, qui a reçu un diagnostic positif à la COVID-19, avait ressenti des symptômes dès mercredi, a indiqué sa porte-parole Mélanie Paradis.

La Presse Canadienne

Le parti avait publié mercredi un communiqué pour dire que M. O’Toole ne ressentait aucun symptôme. Il a été testé jeudi. Un employé du parti avec qui il était en contact avait été déclaré positif à la COVID-19.

Or, Mme Paradis a indiqué que le chef conservateur avait commencé à ressentir cette même journée des maux de gorge. Elle a indiqué que les symptômes étaient toutefois légers. Selon le parti, il se sent bien.

Les autorités de la santé publique de l’Ontario demandent aux gens de s’isoler pendant au moins 14 jours s’ils commencent à ressentir des symptômes ou s’ils reçoivent un diagnostic positif à la COVID-19. En vertu de ces directives, M. O’Toole devra demeurer en quarantaine jusqu’à la fin de septembre.

Mme Paradis a dit que M. O’Toole discutera de la situation avec son médecin afin de déterminer la période pendant laquelle il demeurera en isolement.

En réaction à la nouvelle, le premier ministre du Québec François Legault, qui a rencontré lundi le chef conservateur, a annoncé à son tour qu’il se plaçait en isolement préventif en attendant de subir lui-même un test de dépistage.

PHOTO RYAN REMIORZ, LA PRESSE CANADIENNE Erin O'Toole et François Legault se sont rencontrés à Montréal, lundi.

« M. O’Toole ayant testé positif à la COVID-19, je vais, par précaution, passer un test de dépistage et m’isoler à la maison. Personne n’est à l’abri de la contagion. Faites attention à vous », pouvait-on lire sur le compte Twitter de M. Legault en soirée.

M. Legault parlera dimanche aux jeunes militants de la Coalition avenir Québec par l’entremise de Zoom.

Lors de son passage dans la métropole, M. O’Toole a non seulement rencontré le premier ministre du Québec, mais a également tenu des rencontres avec des militants locaux.

Selon nos informations, il a tenu des rencontres dimanche avec d’anciens candidats de la dernière campagne électorale et des organisateurs du Québec et a prononcé un discours dans une église catholique melkite de Montréal.

Lundi, il était présent à une activité de financement organisée par Claude Thibault, qui est cadre d’une entreprise de haute technologie et membre du conseil d’administration de l’Institut économique de Montréal.

La porte-parole du Parti conservateur, Kelsie Chiasson, soutient que le bureau de M. O’Toole a contacté tous les invités des évènements auxquels le chef a participé à Montréal.

Il devient le deuxième chef de parti fédéral à recevoir un diagnostic positif à la COVID-19 après Yves-François Blanchet du Bloc québécois.

Les deux chefs de l’opposition aux Communes ne pourront donc pas assister au Discours du trône prévu la semaine prochaine à Ottawa.