COVID-19: le Québec recense 427 nouveaux cas et cinq décès

On compte 427 nouveaux cas de COVID-19 et 5 décès supplémentaires liés au virus à travers le Québec, selon le dernier bilan gouvernemental diffusé samedi.

Mayssa Ferah

La Presse

On dénombre 2 décès survenus dans les 24 dernières heures, auxquels s’ajoutent 3 décès survenus entre le 12 et le 17 septembre.

Depuis le début de la pandémie, 5797 Québécois ont succombé au virus.

Le nombre total de personnes infectées est désormais de 67 080.

Selon les plus récentes données, le nombre d’hospitalisations diminue de 5 par rapport à la veille, avec un cumul de 131. Parmi les patients hospitalisés, 31 sont aux soins intensifs, soit un de plus que vendredi.

Les prélèvements réalisés le 17 septembre s’élèvent à 29 079, pour un total de 2 038 332. Rappelons que Québec s’est fixé un objectif de 35 000 tests quotidiens.

Cas par régions

C’est à Montréal qu’on retrouve le plus de cas quotidiens recensés, soit 128. La région est suivie par la Capitale-Nationale, avec 60 cas.

On compte également 36 nouveaux cas à Chaudière-Appalaches et 34 à Laval.

Actuellement, les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Capitale-Nationale, l’Estrie, l’Outaouais, Montréal, Chaudière-Appalaches, Laval et la Montérégie sont en mode préalerte, soit le palier jaune.

Le reste du Québec demeure au vert, c’est-à-dire en mode vigilance.

Prudence et vigilance ce week-end

« Je compte sur l’ensemble des Québécois pour respecter les règles et les mesures sanitaires pendant le week-end. Ce n’est pas le moment de faire des regroupements ou des partys de famille. Je rappelle que la règle est toujours max 10 personnes dans les résidences privées », a signalé vendredi le ministre de la Santé Christian Dubé sur Twitter.

En plus d’encourager les citoyens à la vigilance lors de réunions familiales, Québec a également serré la vis aux tenanciers et aux restaurateurs. Une opération policière est en cours à travers la province cette fin de semaine. Plus de 1000 établissements avec permis d’alcool seront visités pour identifier tous manquements aux règles sanitaires.