En pleine pandémie, des travailleuses en soins de l’Hôpital du Suroît, en Montérégie, réclament une aide d’urgence. Leur syndicat soutient qu’il n’est carrément plus possible à ce stade-ci de « garantir la sécurité des soins », tant le manque de personnel est criant.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« C’est vraiment dangereux. Notre équipe est à moitié d’effectifs, avec une urgence de 46 patients en moyenne. On fait moins de surveillance, et surtout, les soins peuvent être retardés à cause du manque de personnel. La sécurité n’est plus garantie de manière générale », martèle la présidente par intérim du Syndicat des professionnelles en soins de la Montérégie-Ouest, Vanessa Léger.

Elle affirme que la pénurie de main-d’oeuvre était déjà « très grande » dans son établissement avant la crise sanitaire. Mais depuis le début de la pandémie, la situation s’est largement dégradée, sans que les autorités ne « jugent pertinent » d’augmenter le nombre de ressources.

Ce qui se passe est dramatique. Nous sommes devant la triste démonstration que la direction du CISSS n’est plus en mesure de garantir les soins sécuritaires auxquels la population est en droit de s’attendre. Vanessa Léger, leader syndicale

Moyens de pression « illégaux »

Dans la nuit de mercredi à jeudi, sept infirmières de ce centre hospitalier, situé à Salaberry-de-Valleyfield, ont carrément refusé de se présenter au travail, en signe de protestation contre le manque de personnel sur le plancher.

Elles ont toutefois été forcées d’y retourner, après que le CISSS de la Montérégie-Ouest, qui chapeaute l’hôpital, ait alerté le Tribunal administratif du travail (TAT).

Dans un jugement publié jeudi soir, celui-ci a déclaré le moyen de pression comme étant « illégal ». Le Tribunal a aussi demandé « aux parties de se rencontrer dans les plus brefs délais afin de trouver une solution au problème de manque de personnel ».

Le TAT indique par ailleurs que le conflit « survient en dehors de l’exercice légal du droit de grève », et ordonne aux infirmières de « cesser immédiatement » leur cessation de travail « qui prive ou serait susceptible de priver le public d’un service auquel il a droit ».

« Elle est où la limite ? »

Entre-temps, la situation n’a pas changé, dénonce vivement le syndicat. Selon ce dernier, à peine six infirmières étaient au travail jeudi soir, pour un taux d’occupation « très élevé » qui frisait les 175 %. « Dès le départ, on voyait que la nuit allait être extrêmement difficile », illustre Mme Léger. Un « sit-in » a eu lieu, sans pour autant que les infirmières quittent leur lieu de travail, tel que proscrit par le Tribunal.

Vendredi, des discussions ont eu lieu entre l’organe syndical et le CISSS de la Montérégie-Ouest, qui gère l’Hôpital du Suroît. « On a fait des demandes incitatives, mais pour l’instant, rien n’a porté fruit », insiste Mme Léger, dont le groupe propose notamment de mettre sur pied un comité paritaire de redressement de la situation, en vue de la création de postes « adaptés à la réalité » du terrain.

« Qui peut faire quelque chose pour aider nos membres et nos patients ? C’est ce qu’on demande très clairement : elle est où la limite ? Jusqu’où ça ira ? », conclut la leader syndicale, d’un ton ferme. Le CISSS et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) n’avaient pas répondu à nos questions, au moment d’écrire ces lignes.