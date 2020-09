Québec a réalisé un record de tests mercredi, soit plus de 26 000. Mais les hospitalisations continuent à augmenter alors que le Québec rapporte 219 nouveaux cas confirmés de COVID-19 et que le coronavirus se fait de plus en plus sentir à l’extérieur de Montréal.

La Presse

Les prélèvements réalisés le 9 septembre s’élèvent à 26 252, pour un total de 1 843 614. Il s’agit d’un record alors que le Québec avait rarement dépassé la barre des 20 000 tests en une journée.

Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19 au Québec font état de 219 nouveaux cas, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 64 463. La tendance à la hausse se poursuit alors que le Québec continue à enregistrer plus de 20 cas par million d'habitants depuis neuf jours.

Pour une rare fois depuis le début de la pandémie, la région de Québec rapporte davantage de nouveaux cas que Montréal. En ce vendredi, la Capitale affiche un bilan de 42 cas, contre 40 sur l’île. La Montérégie en recense 20, le Bas-Saint-Laurent 19, l’Outaouais 18 Outaouais et l’Estrie 17.

Le nombre d’hospitalisations a augmenté de 4 par rapport à la veille, avec un cumul de 123. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est resté stable par rapport à la veille, pour un total de 12.

Le bilan total des décès s’est alourdi d’un décès, pour s’élever à 5774. Québec a rapporté vendredi trois nouveaux décès, mais deux autres ont été retranchés, ceux-ci n’étant finalement pas attribuables à la COVID-19.