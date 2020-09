Personnel en santé: une vague de départs qui fait peur

Avec la période estivale qui se termine et les opérations qui doivent reprendre leur cours normal dans les hôpitaux, sur le terrain, les inquiétudes liées à la pénurie de personnel persistent, malgré les promesses du gouvernement Legault de s’y attaquer. Les départs se comptent par centaines partout au Québec, et dans l’est de Montréal, on craint de « ne pas se rendre à Noël ». La situation est d’autant préoccupante que, des 10 000 nouveaux préposés en CHSLD promis pour l’automne, seulement 7115 sont toujours inscrits à la formation.