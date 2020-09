Avec 205 nouveaux cas confirmés, le Québec rapporte une hausse du nombre de cas de COVID-19 par rapport à la veille. Aucun décès ne s’ajoute au bilan, selon les données du gouvernement rendues publiques dimanche.

Mayssa Ferah

La Presse

Il s’agit de la plus forte hausse depuis le mois de juin. Pour une quatrième journée consécutive, la province a franchi le cap des 20 cas par million d’habitants, qui correspond à une augmentation de 170 cas rapportés en 24 heures. Rappelons que le ministre de la Santé Christian Dubé avait souligné ne pas vouloir dépasser ce cap sur une période d’une semaine. Ce seuil d’alerte pourrait engendrer le reconfinement de certains secteurs, comme les bars et les restaurants.

Le nombre d’hospitalisations augmente à 102. On observe une hausse de 8 patients en centres hospitaliers par rapport à la veille. On recensait dimanche 18 patients aux soins intensifs, soit un de plus que samedi.

« La moyenne mobile du nombre de cas pour la semaine du 30 août au 5 septembre est de 164, en [hausse] de 67 par rapport à la période précédente. Cela signifie que la transmission communautaire est importante et qu’on doit tous continuer de respecter les consignes », s’est inquiété le ministre de la Santé Christian Dubé sur Twitter, peu après le dévoilement du bilan quotidien de dimanche.

Par ailleurs, Québec présentera mardi sa stratégie en cas d’éclosion régionale.

Les personnes atteintes se trouvent dans différentes régions du Québec. À Montréal, 30 086 cas sont recensés, soit 57 cas de plus. La métropole demeure la région la plus touchée par le virus.

Il y a 2233 cas dans la région de la Capitale-Nationale. On compte 6389 personnes infectées à Laval, 4887 dans Lanaudière, 4308 dans les Laurentides et 1356 en Estrie.

Le nombre de cas confirmés de COVID-19 à travers la province depuis le début de la pandémie est de 63 497. Le virus a fait jusqu’à présent 5769 victimes au Québec.

Selon les plus récentes données disponibles, les prélèvements effectués le 4 septembre s’élèvent à 17 479, pour un total de 1 759 130.

Vendredi dernier, Christian Dubé s’était inquiété d’une potentielle résurgence des cas de COVID-19 durant le long congé de la fête du Travail. Il avait invité les Québécois à « redoubler de prudence », puisque les soupers de familles et réunions entre proches pourraient être des vecteurs de transmission du virus.

BILAN DES DÉCÈS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 2

Saguenay–Lac-Saint-Jean : 26

Capitale-Nationale : 196

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 211

Estrie : 26

Montréal : 3474

Outaouais : 33

Abitibi-Témiscamingue : 4

Côte-Nord : 0

Nord-du-Québec : 0

Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine : 9

Chaudière-Appalaches : 8

Laval : 677

Lanaudière : 223

Laurentides : 269

Montérégie : 611

Nunavik : 0

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 0

Hors Québec : 0

Région à déterminer : 0

BILAN DES CAS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 78

Saguenay — Lac-Saint-Jean : 380

Capitale-Nationale : 2233

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 2156

Estrie : 1356

Montréal : 30 086

Outaouais : 894

Abitibi-Témiscamingue : 189

Côte-Nord : 130

Nord-du-Québec : 8

Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine : 215

Chaudière-Appalaches : 641

Laval : 6389

Lanaudière : 4887

Laurentides : 4308

Montérégie : 9489

Nunavik : 18

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 10

Hors Québec : 28

Région à déterminer : 2

La COVID-19 au Canada

On dénombre désormais à travers le pays 131 495 cas confirmés de COVID-19, dont 9143 décès. 88,3 % des cas sont maintenant rétablis, indique dimanche l’Agence de la santé publique du Canada. Le Québec est la province où l’on retrouve le plus de cas et de décès déclarés.

« Le nombre de cas continue d’augmenter, dont la moyenne vient de passer à 545 cas déclarés par jour au Canada la semaine dernière, nous sommes très attentifs à tous les signes qui permettraient de déterminer que la COVID-19 a commencé à se propager dans les populations et les milieux à risque élevé », a déclaré l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, Theresa Tam, par communiqué.

Les personnes 40 ans et moins comptent pour plus de 62 % des cas compris dans les plus récents signalements. Parmi ces cas, on continue d’observer chez les gens âgés de 20 à 29 ans les taux d’incidence les plus élevés. Les taux d’incidence chez les hommes et les femmes âgés de 30 à 39 ans arrivent au deuxième rang.

« Au mois d’août, des éclosions ont été déclarées dans des milieux qui tendent à attirer une clientèle plus jeune, comme des bars, des restaurants et des commerces de détail », détaille-t-on.