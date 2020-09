Des fabricants de masques poursuivis pour «représentations trompeuses»

Alléguant s’être fait promettre des masques de procédure approuvés par Santé Canada qui n’en étaient pas, alléguant aussi que seule une partie des 30 000 masques payés à l’avance ont été livrés, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest poursuit l’entreprise Literie Fine Bigarade et son unique actionnaire et administratrice, Geneviève Allard-Lorange, pour 291 447,50 $ et demande l’annulation du contrat.