(Montréal) Avec 184 nouveaux cas confirmés de COVID-19, le Québec a surpassé pour une deuxième journée de suite le seuil des 20 cas par million fixé par Québec pour éviter une reprise de la pandémie.

La Presse

«Il faut qu’on arrête cette augmentation des cas. Il faut porter le masque et garder ses distances», a plaidé le premier ministre François Legault, à l'aube du long congé de la fête du Travail.

Lors d'un point de presse à Sorel-Tracy, il a invité les Québécois à ne pas relâcher leur vigilance. «C’est important de pas relâcher. On a des gens au Québec qui ont le virus et on n’en veut pas plus. Attention aux lieux fermés, tenez-vous à deux mètres et portez un masque.»

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE François Legault

François Legault a exclu une fermeture des bars, mais prévenu que le gouvernement serrerait la vis aux gens bafouant les règles sanitaires. «On va être plus sévère avec les contrevenants», a-t-il dit, ciblant particulièrement les rassemblements.

«On a encore le contrôle à 184 cas, mais ce qu’on n’aime pas, c’est l’augmentation», a ajouté M. Legault.

Après les 187 nouveaux cas annoncés jeudi, ce sont 184 nouvelles infections qui se sont ajoutées vendredi, pour un total de 63 117 depuis le début de la pandémie.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

On déplorait un nouveau décès dans les 24 dernières heures, mais le total demeure à 5767 en raison du retrait d’un décès pour lequel l’enquête a démontré qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19.

Cent deux personnes étaient hospitalisées, soit deux de plus que la veille, mais seulement 18 l’étaient aux soins intensifs, un déclin de deux par rapport à jeudi.

On comptait 25 cas de plus sur l’île de Montréal, pour un total de 29 961. Vingt-quatre cas s’étaient ajoutés à Laval (6362) et 33 en Montérégie (9412).

C'est en Estrie où l'on recense le plus de nouveaux cas aujourd'hui, soit 40, suivi de la Montérégie (33) et Montréal (25).

-Avec La Presse Canadienne