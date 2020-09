Les responsables de la santé publique au Québec ont témoigné mardi de 122 nouvelles infections à la COVID-19 au cours des 24 dernières heures.

La Presse canadienne

Cela gonfle le nombre total de personnes infectées à 62 614. Aucun décès n’a été recensé dans les 24 dernières heures, mais deux sont survenus entre le 25 et le 30 août portant le total à 5762 morts.

Cent dix personnes étaient hospitalisées mardi, soit deux de moins que la veille. Deux personnes de plus se trouvaient aux soins intensifs, soit 20.

Vingt-deux cas s’étaient ajoutés sur l’île de Montréal, pour un total de 29 863. On comptait 18 cas de plus à Laval (6307) et 16 de plus en Montérégie (9338).