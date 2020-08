Règles sanitaires de la COVID-19: une pizzéria fermée temporairement d’urgence

Convoqué d’urgence devant la Régie des alcools des courses et des jeux, le propriétaire de la Pizzéria Moretti, dans Griffintown, et le contentieux de la RACJ, en sont venus à une entente pour que l’établissement soit fermé temporairement, jusqu’à ce que la cause soit débattue sur le fond, la semaine prochaine.