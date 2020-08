(QUÉBEC) Huit employés du Costco Lebourgneuf, à Québec, ont été déclarés positifs à la COVID-19 ce qui pousse les autorités de santé publique à mener une opération massive de dépistage chez quelque 450 travailleurs. Le risque est considéré « faible » pour la clientèle. La province enregistre par ailleurs 104 nouveaux cas et 6 décès.

Fanny Lévesque

La Presse

Les autorités de la santé publique de la Capitale-Nationale doivent composer avec une éclosion au Costco Lebourgneuf alors que 8 employés ont reçu un diagnostic positif au coronavirus. Tous les cas ainsi que leur « cas contact » se trouvent actuellement en isolement.

L’entreprise embauche 450 personnes et est « très fréquentée dans la grande région de Québec », soulignent les autorités dans un communiqué. À ce titre, la Direction régionale de santé publique explique avoir « décidé d’agir proactivement en procédant à un dépistage massif auprès de tout le personnel ».

La CNESST est avisée et l’entreprise a procédé à la désinfection complète du commerce qui demeure ouvert.

« Aujourd’hui, l’ensemble du personnel est invité à se faire dépister au cours des prochains jours [.. ] et ce, même s’ils n’ont pas de symptômes. […] Il est important d’aller se faire dépister et de penser que cela peut aussi avoir des répercussions de santé importantes sur nos proches » a déclaré le médecin à la Direction régionale de santé publique de la Capitale‐Nationale, Dr Clément Beaucage.

Pour la clientèle, on indique que « compte tenu des mesures en place telles que le port du couvre-visage obligatoire, l’hygiène des mains à l’entrée ainsi que le respect des mesures de distanciation, le risque de contagion est considéré comme faible ».

Néanmoins, les personnes ayant fréquenté l’endroit entre le 1er et le 14 août, et qui présentent des symptômes peuvent également subir un test de dépistage.

Bilan au Québec

Un total de 104 cas et ainsi que six décès s’ajoutent au bilan de la province qui atteint maintenant 60 917 cas déclarés et 5715. Les données ont été mises à jour uniquement sur le site de l’Institut national de santé publique alors que Québec — pour une raison encore inconnue — n’a toujours pas publié son bilan quotidien.