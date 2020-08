(Québec) Les partis d’opposition accueillent avec méfiance la possibilité d’offrir aux Québécois une application de traçage pour que ceux qui ont été localisés près de personnes ayant été infectées par la COVID-19 soient prévenus sur leur téléphone cellulaire.

Hugo Pilon-Larose

La Presse

Les élus de l’Assemblée nationale siègent en commission parlementaire de mercredi à vendredi pour mener des auditions publiques sur les outils technologiques de traçage, à l’instar de l’application « Alerte COVID » qui a obtenu le feu vert d'Ottawa plus tôt cet été, mais qui n’est pas utilisée au Québec. Le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) a aussi mené ces dernières semaines des consultations sur le web auprès des citoyens. Selon la députée caquiste Joëlle Boutin, près de 17 000 personnes ont répondu au questionnaire et 75% des répondants se seraient montrés favorables à une telle application.

Mais d'entrée de jeu, mercredi, la députée libérale Marwah Rizqy a prévenu que ce type d’applications « pourrait faire en sorte qu’il y a un faux sentiment de sécurité » au sein de la population.

« En ce moment, c’est Google puis Apple, notamment, qui frappent aux portes des gouvernements pour dire : mettez de l’argent là-dedans. Donc, au fond, ils nous demandent de payer pour cette nouvelle technologie. Qu’ils commencent à payer leurs impôts eux autres aussi. Ça ferait peut-être du bien, puis on aurait peut-être plus d’argent pour mettre dans nos ressources humaines, notamment dans les CHSLD », a affirmé Mme Rizqy en point de presse.

La députée de Saint-Laurent à Montréal a aussi demandé si une telle application aurait aidé le Québec à mieux traverser la première vague d’infection à la COVID-19, qui a fait des ravages dans les centres de soins pour aînés.

« En quoi le traçage de personnes aurait fait en sorte que nos CHSLD ne seraient pas transformés en mouroirs ? En quoi l’application de traçage aurait fait en sorte qu’on aurait eu plus de masques lorsque c’était le temps ? […] Le gros problème de la gestion de la pandémie, c’est au niveau de, oui, de la planification en amont. On doit apprendre de qu’est-ce qui est arrivé, mais l’application de traçage ne répondra pas au vrai problème », a-t-elle dit.

Tout comme Marwah Rizqy, Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire a affirmé qu’il ne téléchargerait pas une telle application à l’heure actuelle.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Gabriel Nadeau-Dubois

« Le modèle d’affaires des Google et Apple de ce monde, c’est de capitaliser sur l’utilisation des données personnelles, c’est leur modèle d’affaires, c’est comme ça que ces compagnies-là font de l’argent. Ils en font de plus en plus en récoltant de plus en plus de données sur la vie des gens. Alors, il ne fait aucun doute que, dans l’esprit de ces entreprises-là, il y a une occasion avec la pandémie […] de s’infiltrer davantage dans la vie privée des gens pour, par la suite, développer d’autres produits, d’autres applications pour faire encore plus de profits », a-t-il aussi déploré.

« Notre position n’est pas arrêtée encore, mais je ne vous cacherai pas qu’on regarde attentivement ce qui se passe à l’extérieur du Québec, notamment au niveau canadien, mais aussi dans d’autres pays dans le monde. Et jusqu’à maintenant, ce qu’on constate un peu partout dans le monde, dans les endroits où ces applications-là ont été recommandées, c’est qu’elles sont très peu téléchargées par la population et que, par conséquent, leur efficacité pour la santé publique est extrêmement limitée alors que les risques pour la vie privée, eux, sont bien réels », a-t-il ajouté.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Martin Ouellet

Dans cette première ronde de points de presse avant le début de la commission, le député Martin Ouellet du Parti québécois s’est de son côté rangé du côté des optimistes, précisant certaines nuances.

« J’ai un préjugé favorable à l’utilisation de toutes technologiques qui peuvent nous aider à vaincre cette pandémie, pourvu qu’elles soient utiles, que les gens y adhèrent, que les gens soient volontaires, qu’il y ait une protection des données et surtout qu’elles soient accessibles », a-t-il dit.

Le député péquiste a notamment rappelé que les Québécois qui utiliseraient une application de traçage devraient posséder un téléphone intelligent d’une récente génération, alors que plusieurs personnes – notamment les aînés, particulièrement à risque face au virus – n’ont pas de tels appareils.