(Montréal) Des manifestations sont prévues samedi à Montréal, à Ottawa, à Toronto, à Edmonton et à Vancouver en faveur de la réunification des couples et des familles séparés par la lenteur des démarches d’immigration les interdictions de voyage imposées pour lutter contre la pandémie de la COVID-19.

Ugo Giguère

La Presse canadienne

À Montréal, la mobilisation est prévue devant les bureaux d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada sur la rue Saint-Antoine Ouest. Ailleurs au pays, des rassemblements se dérouleront notamment devant le parlement fédéral à Ottawa et au Square Nathan Phillips à Toronto.

« On a envoyé au-dessus de 40 000 lettres aux cabinets de Justin Trudeau et du ministre (l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté) Marco Mendicino et on n’a reçu aucune réponse », déplore Misha Pelletier qui fait partie du mouvement « Familles en instance de parrainage familial au Canada touchées par la COVID-19 ».

Par ces manifestations à travers le pays, ces citoyens espèrent attirer l’attention d’Ottawa afin que le gouvernement règle leur situation en priorité.

Misha Pelletier rappelle que les couples et les familles séparées par la COVID-19 ont pu être réunis, le 8 juin dernier, mais uniquement dans les cas où la personne hors du Canada se trouvait dans un pays pour lesquels aucun visa d’entrée n’est requis, comme les États-Unis ou la France.

« Ils nous ont oubliés. On veut maintenant qu’ils nous écoutent pour faire entrer nos êtres chers. Ce ne sont pas des visiteurs, ils sont nos familles », plaide Mme Pelletier.

Selon un document préparé par le groupe, les militants veulent accélérer le processus de regroupement des familles et des maris.

Le regroupement affirme que d’importants retards dans le traitement des demandes existaient déjà bien avant que la crise sanitaire ne frappe.

Pour résoudre le problème, le groupe de citoyens propose la création d’un « visa de résidence temporaire spécial » permettant aux familles de venir au Canada et d’y demeurer jusqu’à la conclusion du processus de parrainage.

Une série de critères sont prévus pour assurer la sécurité du processus en incluant diverses preuves documentaires et en obligeant le respect d’un protocole sanitaire pour prévenir les cas de COVID-19.

Un an sans son mari

Misha Pelletier a rencontré son conjoint, originaire de Tunisie, lorsque celui-ci étudiait au Québec, en 2017. Après deux ans de vie commune, en 2019, le jeune homme se voit refuser la permission de demeurer au Canada.

Ils ont d’abord tenté un parrainage de conjoints de fait qui a été refusé, puis ont décidé de se marier pour simplifier le processus. Malgré cela, plus d’un an après l’envoi de leur demande, Immigration Canada n’a toujours pas répondu au couple.

Avec la pandémie de la COVID-19, la situation s’est détériorée et les familles se sentent abandonnées par le gouvernement.

« Les bureaux ne sont pas fermés pour les visas étudiants ni les visas de travail, ils sont fermés juste pour nous, le parrainage familial. On est toujours les derniers sur la liste de priorités », déplore Misha Pelletier.

Une pétition appuyant cette démarche, lancée sur le portail web de la Chambre des communes et parrainée par la députée de Vancouver-Est Jenny Kwan, avait recueilli samedi matin 4423 signatures.