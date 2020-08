Les essais de phase 3 testeront les vaccins sur 30 000 personnes et les résultats sont attendus à l’automne.

Vaccin: Ottawa s'entend avec Pfizer et Moderna

(Ottawa) Le Canada signe des accords avec le géant pharmaceutique Pfizer et la société de biotechnologie américaine Moderna pour se procurer des millions de doses de leurs vaccins expérimentaux contre la COVID-19.

La Presse canadienne

La ministre de l’Approvisionnement, Anita Anand, fait l’annonce, mercredi matin à Toronto, de ces ententes qui permettraient au Canada d’avoir accès à ces vaccins s’ils s’avèrent à la fois sécuritaires et efficaces.

Les deux sociétés ont commencé les essais cliniques de phase 3 de leurs vaccins candidats au cours de la semaine dernière, des tests à grande échelle pour déterminer l’efficacité des vaccins.

Plus tôt en juillet, Pfizer et Moderna ont signalé des résultats positifs d’essais plus restreints.

Les essais de phase 3 testeront les vaccins sur 30 000 personnes et les résultats sont attendus à l’automne.

La directrice générale de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, a prévenu mardi de ne pas s’attendre à ce qu’un vaccin mette un terme rapide à la pandémie, affirmant que les vaccins présentent un espoir, mais probablement pas de solution miracle pour le nouveau coronavirus.