(Québec) Un peu plus de 2 % des adultes québécois auraient contracté la COVID-19, soit trois fois plus que les données officielles sur les cas confirmés, révèle une étude sérologique réalisée par Héma-Québec.

Tommy Chouinard

La Presse

L’organisme a analysé les échantillons sanguins de 7691 personnes âgées de 18 à 69 ans qui ont fait un don de sang entre le 25 mai et le 9 juillet. L’objectif de son étude, réalisée en collaboration avec l’Institut national de santé publique, visait à estimer la proportion de Québécois ayant été infectés par le coronavirus.

Chez 173 des 7691 donneurs, on a détecté des anticorps contre le virus de la COVID-19, preuve qu’ils avaient eu la maladie.

Héma-Québec conclut que « 2,23 % de la population adulte du Québec aurait contracté la COVID-19 ».

L’étude permet en effet « d’extrapoler qu’environ 124 880 personnes du groupe d’âge en question (les 18-69 ans) auraient contracté le virus depuis le début de la pandémie. Le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui a commandité la recherche, rapportait environ 37 000 cas pour la tranche d’âge de 20 à 69 ans pour la même période », ajoute Héma-Québec. L’étude montre ainsi que le taux d’infection est trois fois plus élevé que celui que l’on voit dans les données officielles faisant état des cas confirmés en laboratoire ou par lien épidémiologique.

Lundi, une étude semblable faite en Ontario a conclu qu’environ 1 % de la population de la province (160 000 personnes) a contracté la COVID-19, soit quatre fois plus que les données officielles portant sur les cas confirmés (39 449).

Selon l’étude d’Héma-Québec les taux d’infection les plus élevés ont été constatés dans les régions de Laval et de Montréal (3,05 %), ce qui n’a rien d’étonnant. Ce qui l’est davantage, c’est que la Mauricie et le Centre-du-Québec ont affiché un taux de séroprévalence quasi identique à Montréal et Laval (2,96 %) alors que le taux de COVID-19 rapporté était trois fois moins élevé.

En dehors du Grand Montréal, le taux est plus bas globalement. Il atteint 1,29 %.